2019-02-13T15:19:56+03:00
Общество

В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова

Она выпущена тиражом 100 экземпляров
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 февраля, в пресс-центре "КП-Саратов" прошел брифинг, посвященный празднованию дня защитников Отечества.

О мероприятиях рассказал Сергей Авезниязов, руководитель Саратовского областного отделения организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО".

23 февраля в 11:00 в музее боевой славы в 11:00 часов состоится презентация книги генерала Бориса Громова. Она выпущена тиражом всего в 100 экземпляров.

23 февраля в 12:00 по благословению митрополита Лонгина пройдет чин освящения колокола в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского. Он находится в Парке Победы на территории Соколовой горы.

Колокол был приобретен на средства генерала Бориса Громова. После мероприятия планируется митинг, возложение цветов.

23 февраля пройдут городские соревнования: 7-й турнир по самбо среди юношей 2007-2008 года, посвященный выводу войск из Афганистана.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

А 24 февраля состоится открытый Кубок Саратова по армейскому рукопашному бою среди юношей, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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