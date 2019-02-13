В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Сегодня, 13 февраля, в пресс-центре "КП-Саратов" прошел брифинг, посвященный празднованию дня защитников Отечества.
О мероприятиях рассказал Сергей Авезниязов, руководитель Саратовского областного отделения организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО".
23 февраля в 11:00 в музее боевой славы в 11:00 часов состоится презентация книги генерала Бориса Громова. Она выпущена тиражом всего в 100 экземпляров.
23 февраля в 12:00 по благословению митрополита Лонгина пройдет чин освящения колокола в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского. Он находится в Парке Победы на территории Соколовой горы.
Колокол был приобретен на средства генерала Бориса Громова. После мероприятия планируется митинг, возложение цветов.
23 февраля пройдут городские соревнования: 7-й турнир по самбо среди юношей 2007-2008 года, посвященный выводу войск из Афганистана.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
А 24 февраля состоится открытый Кубок Саратова по армейскому рукопашному бою среди юношей, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.
ИСТОЧНИК KP.RU