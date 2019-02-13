2019-02-13T15:05:36+03:00
Общество

Саратовские семьи получили 263 млн субсидий

Финансовая помощь была направлена на оплату коммунальных услуг
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 февраля на совещании в администрации начальник управления по труду и социальному развитию администрации Саратова Максим Михайловский рассказал о субсидиях на оплату коммунальных услуг.

- Получить финансовую помощь могут те семьи, в которых на одного человека приходится зимой 16-17 тыс.рублей, летом — 9-10 тыс.рублей. В 2018 году 31,3 тыс.семей получили 263 млн рублей соцподдержки, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

В отопительный период размер субсидий составляет до 4700 рублей, в межотопительный это число снижается вдвое.

Особое внимание уделяется погашению долгов по коммунальным услугам. За этим следят сотрудники управления. В 2018 году семьи выплатили долгов на 6,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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