2019-02-13T14:44:37+03:00
Происшествия

В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку

Правоохранители хотят восстановить точную картину происшествия
Ольга Муравлёва
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Следователи Заводского района Саратова продолжают расследование уголовного дела в отношении 56-летней водительницы электротранспорта, которая наехала на пятилетнюю девочку. Для этого они ищут свидетелей данного инцидента.

Напомним, в 17:40 11 декабря 2018 года женщина за рулем трамвая, движущегося по маршруту №8, на остановке «Лучевая» отъехала в сторону жилучастка ГПЗ и сбила ребенка, который вышел из вагона вместе с матерью и переходил пути.

- При этом транспорт продолжил движение, несмотря на сигналы других водителей. В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Стоит отметить, что из-за ЧП у ребенка оказались ампутированы конечности.

Следователи хотят восстановить точную картину происшествия. По их словам, на месте тогда находилось много человек и показания каждого из них могут иметь принципиальное значение для установления истины.

С связи с этим СК просит свидетелей обращаться в отдел по Заводскому району, который находится по адресу: улица Чапаева, дом №68/70, кабинет 268, а также по телефонам: 8 (8452) 74-15-41, 8-927-226-03-58.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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