В Саратове мужчина умер во время уборки снега

13 Февр. 14:23 2019-02-13T14:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове во время уборки снега умер мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла на 3-м Зерновом проезде в Кировском районе.

По предварительной версии, 59-летнему водителю «Бобкэта» стало плохо во время работы. Он потерял сознание и скончался до приезда «скорой помощи».

На месте работают сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове снегоуборщик насмерть задавил пенсионерку

81-летняя женщина скончалась на месте

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU