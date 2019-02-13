2019-02-13T14:27:51+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина умер во время уборки снега

Водителю «Бобкэта» стало плохо
Екатерина Семенова
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В Саратове во время уборки снега умер мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла на 3-м Зерновом проезде в Кировском районе.

По предварительной версии, 59-летнему водителю «Бобкэта» стало плохо во время работы. Он потерял сознание и скончался до приезда «скорой помощи».

На месте работают сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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