В Саратове мужчина умер во время уборки снега
Водителю «Бобкэта» стало плохо
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В Саратове во время уборки снега умер мужчина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла на 3-м Зерновом проезде в Кировском районе.
По предварительной версии, 59-летнему водителю «Бобкэта» стало плохо во время работы. Он потерял сознание и скончался до приезда «скорой помощи».
На месте работают сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU