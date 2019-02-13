На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Для ускорения работа ведется с двух сторон
.
Изменить размер текста:
Сейчас специалисты аварийно-ремонтной бригады ООО «КВС» приступили к резке поврежденного участка трубы. Для ускорения этот процесс производится одновременно с обеих сторон двумя сварочными постами.
- Аварийные службы работают достаточно оперативно. После демонтажа поврежденного участка будет произведена установка соединительных муфт. Ориентировочное время вырезки и демонтажа — один час, — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.
По его словам, все работы выполняются в плановом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU