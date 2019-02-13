2019-02-13T14:26:19+03:00
Общество

На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок

Для ускорения работа ведется с двух сторон
Екатерина Семенова
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Сейчас специалисты аварийно-ремонтной бригады ООО «КВС» приступили к резке поврежденного участка трубы. Для ускорения этот процесс производится одновременно с обеих сторон двумя сварочными постами.

- Аварийные службы работают достаточно оперативно. После демонтажа поврежденного участка будет произведена установка соединительных муфт. Ориентировочное время вырезки и демонтажа — один час, — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.

По его словам, все работы выполняются в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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