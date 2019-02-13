Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры
Устранение всех нарушений контролирует надзорное ведомство
Киселева, 19. Фото региональной прокуратуры
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В Кировском районе Саратова прокуратура проверила работу управляющих компаний города.
- На тот момент на крыше Киселева, 19 лежал снег и висели сосульки. В местах общего пользования дома были протечки, а придомовую территорию плохо очищали, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Это здание обслуживает ООО «ЖЭК». В отношении конкурсного управляющего организации внесли представление, после этого кровлю почистили.
Устранение всех нарушений контролирует прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU