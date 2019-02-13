Под Саратовом в колонию пытались доставить телефоны с помощью арбалета
Злоумышленник сказал, что его об этом попросил знакомый, пообещав 2 тыс. рублей
Арбалет нарушителя со стрелами
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Сотрудники колонии задержали жителя Красноармейска, который пытался доставить в колонию №23 у поселка Каменский телефоны с помощью арбалета.
- К стрелам 30-летний нарушитель прикрепил два мобильника, пять гарнитур и 52 сим-карты. После задержания гражданин рассказал, что об этом его попросил знакомый, пообещав 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.
Изъятые средства связи
Сотрудники колонии передали документы в суд для привлечения мужчины в административном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU