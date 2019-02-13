2019-02-13T13:20:01+03:00
Происшествия

Под Саратовом в колонию пытались доставить телефоны с помощью арбалета

Злоумышленник сказал, что его об этом попросил знакомый, пообещав 2 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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Арбалет нарушителя со стреламиАрбалет нарушителя со стрелами
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Сотрудники колонии задержали жителя Красноармейска, который пытался доставить в колонию №23 у поселка Каменский телефоны с помощью арбалета.

- К стрелам 30-летний нарушитель прикрепил два мобильника, пять гарнитур и 52 сим-карты. После задержания гражданин рассказал, что об этом его попросил знакомый, пообещав 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.

Изъятые средства связи

Изъятые средства связи

Сотрудники колонии передали документы в суд для привлечения мужчины в административном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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