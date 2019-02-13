Саратовская делегация отправилась в Сочи искать инвесторов

13 Февр. 13:15 2019-02-13T13:23:37+03:00

На экономическом форуме планируется подписать соглашения о реализации крупных проектов

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Саратовская делегация отправилась на Российский экономический форум.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, форум пройдет 14-15 февраля в Сочи.

Делегацию возглавит Валерий Радаев. Он примет участие в совещании «О национальных проектах в сфере социального развития» под председательством Дмитрия Медведева

Саратовская область представит на форуме стенд с крупными инвестпроектами: строительство аэропорта «Гагарин» и элеватора, модернизацию производства в балаковском филиале АО «Апатит», появление линии по производству авиационного стекла и строительство завода по изготовлению гидротурбин.

Планируется подписать ряд соглашений, в частности, с ассоциацией «Национальное Конресс-Бюро», ПАО «ФосАгро», ООО «ПирроГрупп», ООО «Саратовские Биотехнологии», ПАО «Почта Банк».

Также ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика» намерена реализовать в области проект по строительству ветропарка. В Сочи об этом будет подписано соглашение.

В Петровске планируется организовать производство пластмассовых изделий, для этого будет подписано соглашение с ООО «Техно Расплав».

В Балашовском районе инвестор готов построить завод по глубокой переработке пшеницы. В Сочи планируется подписать соглашение с ООО «Саратовские Биотехнологии»

Также глава региона подпишет соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Воронежской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU