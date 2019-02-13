Саратов не попал в список городов с самыми длинными пробками
Аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире.
Список возглавляет Москва. Всего он насчитывает 220 населенных пунктов.
В этот список вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Волгоград, Владивосток, Сочи, Набережные Челны.
Однако Саратов среди них не упомянут. Хотя с декабря горожане почти каждый день стояли в 10-балльных пробках, которые начинались с раннего утра и не заканчивались до поздней ночи.
Пробки не рассасывались даже в выходные дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU