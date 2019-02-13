В Балакове преступник забрал из квартиры пенсионера 14 тыс. рублей
Полиция задержала 30-летнего мужчину
Изменить размер текста:
В Балакове полицейские вчера, 12 февраля, нашли подозреваемого, который обокрал квартиру 72-летнего мужчины.
- В участок заявление поступило вечером 11 февраля. Пенсионер рассказал, что в период со 2 февраля до 10:00 того дня кто-то похитил из квартиры по Трнавской улице 14 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полицейские задержали 30-летнего мужчина и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу, а также выписали ему подписку о невыезде.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU