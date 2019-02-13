2019-02-13T12:24:11+03:00
Происшествия

Обвиняемого в убийстве двух женщин в Саратове отправили за решетку

Расследование уголовного дела продолжается
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого убийства двух женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предполагаемого преступника взяли под стражу.

Напомним, 59-летнего Сергея Леонова обвиняют в том, что он убил двух женщин. Тела погибших были найдены в его доме на 8-м Вокзальном проезде, 3. При этом он лишал их жизни в разное время.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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