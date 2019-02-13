Обвиняемого в убийстве двух женщин в Саратове отправили за решетку
Расследование уголовного дела продолжается
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В Саратове продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого убийства двух женщин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предполагаемого преступника взяли под стражу.
Напомним, 59-летнего Сергея Леонова обвиняют в том, что он убил двух женщин. Тела погибших были найдены в его доме на 8-м Вокзальном проезде, 3. При этом он лишал их жизни в разное время.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU