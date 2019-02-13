2019-02-13T12:13:32+03:00
Общество

Михаил Исаев: Погода дает нам паузу для вывоза снега

Все подъемы и спуски в Саратове зачистят грейдерами
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 12 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев отправился в рейд — проверять уборку улиц от снега.

Глава города посетил 5-ю Дачную, а также Кутякова, где техника работала сразу на пяти участках.

.

.

- Погода дает нам паузу. Пользуясь моментом, продолжаем убирать и вывозить снег из города. Мы обеспечили свободное движение автобусам и электротранспорту. Но, поскольку морозы не стихают, транспорту трудно проехать в местах со сложным рельефом, — сказал мэр.

Как сообщили «КП-Саратов» в горадминистрации, мэр добавил, что все спуски и подъемы в городе зачистят грейдерами.

Уже приведены в порядок улицы Московская, набережная Космонавтов, проспект Кирова.

.

.

Сегодня техника активно убирает Кутякова. В ближайшие дни она будет расширять улицы: Вольская, Серова и Новоузенская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры