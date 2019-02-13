Михаил Исаев: Погода дает нам паузу для вывоза снега
Вчера, 12 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев отправился в рейд — проверять уборку улиц от снега.
Глава города посетил 5-ю Дачную, а также Кутякова, где техника работала сразу на пяти участках.
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- Погода дает нам паузу. Пользуясь моментом, продолжаем убирать и вывозить снег из города. Мы обеспечили свободное движение автобусам и электротранспорту. Но, поскольку морозы не стихают, транспорту трудно проехать в местах со сложным рельефом, — сказал мэр.
Как сообщили «КП-Саратов» в горадминистрации, мэр добавил, что все спуски и подъемы в городе зачистят грейдерами.
Уже приведены в порядок улицы Московская, набережная Космонавтов, проспект Кирова.
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Сегодня техника активно убирает Кутякова. В ближайшие дни она будет расширять улицы: Вольская, Серова и Новоузенская.
ИСТОЧНИК KP.RU