У Николая Панкова появилась страница в Instagram

13 Февр. 11:57 2019-02-13T12:06:39+03:00

Он пообещал, что там будет интересно

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У депутата Государственной думы Николая Панкова появилась личная страница в Instagram. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня прекрасное утро! Чтобы вы всегда были в центре новостей, решил вас порадовать еще одним социальным каналом в популярной сети «Инстаграм». Вот моя страничка — paraslovpnv. Подписывайтесь, обещаю, будет интересно! — пишет Николай Панков.

Сейчас на странице опубликована фотография парламентария вместе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой.

ИСТОЧНИК KP.RU