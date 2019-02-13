У Николая Панкова появилась страница в Instagram
Он пообещал, что там будет интересно
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У депутата Государственной думы Николая Панкова появилась личная страница в Instagram. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».
- Сегодня прекрасное утро! Чтобы вы всегда были в центре новостей, решил вас порадовать еще одним социальным каналом в популярной сети «Инстаграм». Вот моя страничка — paraslovpnv. Подписывайтесь, обещаю, будет интересно! — пишет Николай Панков.
Сейчас на странице опубликована фотография парламентария вместе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой.
ИСТОЧНИК KP.RU