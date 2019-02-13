2019-02-13T11:56:52+03:00
Происшествия

Криминальная пара из Саратова ограбила шиномонтажку

Они забрали деньги, куртки и телефоны
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Суд признал виновными 30-летнего саратовца и его 19-летнюю знакомую в разбое.

- Установлено, что вечером 3 октября 2018 года пара устроила нападение на сотрудника шиномонтажной станции, расположенной на улице Навашина. Мужчина, угрожая монтировкой, потребовал работнику отдать ему деньги. Также он пригрозил жертве кувалдой, плоскогубцами и ножом. В это время подруга злоумышленника, тоже грозясь, вытащила из тумбочки 2,2 тыс. рублей, два мобильника и кожаную куртку. Общая сумма похищенного составила 8 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Криминальную пару задержали. Над ними уже состоялся суд.

Теперь разбойники отсидят по два года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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