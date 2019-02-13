2019-02-13T12:05:21+03:00
Происшествия

КВС: К аварии на Одесской привел скачок напряжения в электросети Саратова

Гидроудар последовал после запуска остановившихся насосных станций
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Изначальной причиной аварии на водопроводных сетях послужил скачок напряжения в электросети Саратова. Об этом сообщил заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев. По его словам, посадка напряжения произошла в 1:35 ночи и из-за этого остановился агрегат на водопроводном комплексе №2 и пять насосных станций, в том числе насосная станция «Сокол». После их запуска произошел гидроудар и лопнул чугунный водовод на Одесской. Об изменении в электроснабжении ООО «КВС» энергетики не уведомляли.

- В ООО «КВС» о произошедшем стало известно после остановки агрегата на ВК-2, электроснабжающая организация об изменениях в подаче электроэнергии нас не уведомила.

При возобновлении подачи воды произошел гидроудар, повлекший повреждение водовода диаметром 300 мм по улице Одесская. Для оперативного возвращения ресурса в жилые дома и котельные специалисты ООО «КВС» планируют провести ремонтные мероприятия в срок до 20:00, — сообщил Сычев.

Сейчас на месте повреждения проводится замена участка трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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