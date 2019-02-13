2019-02-13T11:48:35+03:00
Происшествия

В Саратовской области задержан похититель елочных гирлянд

Мужчина позарился на украшения уличных елок
Екатерина Семенова
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Пойман похититель елочных гирляндПойман похититель елочных гирляндФото: Екатерина Семенова
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В Хвалынском районе Саратовской области поймали подозреваемого в краже гирлянды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 4-5 декабря прошлого года.

В полицию поступило заявление 54-летнего гражданина о том, что неизвестные сорвали пять гирлянд с елок на улице Революционная, 110а в Хвалынске.

Сумма ущерба составила 2 тыс. рублей.

12 февраля полиция задержала подозреваемого — 46-летнего жителя поселка Возрождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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