2019-02-13T11:45:37+03:00
Происшествия

Четырех саратовцев осудили за серию грабежей из машин

Они не гнушались даже бить водителей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными четырех саратовцев в возрасте 24, 23 и 21 года в серии преступлений.

- Ночами в июне, ноябре и декабре 2017 года злоумышленники разбивали стекла машин, припаркованных на улицах города. Они забирали оттуда чужие вещи, документы, аккумуляторные батареи, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В ноябре 2017 года один из подсудимых открыто похитил женскую шубу стоимостью 105,6 тыс. рублей и горнолыжные очки за 6,8 тыс. рублей из автомобиля Lexus, припаркованного на улице Клочкова.

В марте 2018 года двое из преступников решили напасть на мужчину. На помощь себе они позвали еще одного гражданина, уголовное дело в отношении которого расследуется отдельно.

Жертву заманили на улицу Серова, жестоко избили, после чего украли его автомобиль Mitsubishi. Из машины грабители забрали даже очки за 8,8 тыс. рублей.

Суд назначил двоим из них от двух до 3,5 года колонии общего режима. Их приятели получили более мягкое наказание — от одного до двух лет условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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