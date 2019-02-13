Педофила из Советского района осудили на 12 лет
Суд вынес приговор 32-летнему ранее судимому жителю Советского района за сексуальные действия в отношении ребенка.
- По версии следствия, 23 сентября 2018 года мужчина заметил двух играющих детей во дворе одного из поселков. Увидев, что одного из ребят забрала мама, он подошел ко второму малышу и предложил поиграть вместе. Четырехлетний мальчик согласился пойти за взрослым в безлюдное место. Там преступник совершил сексуальные действия в отношении ребенка, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
В этот момент мама пострадавшего вышла во двор и начала искать ребенка. Не найдя мальчика, она начала его звать. Услышав женский голос, преступник попытался скрыться. Но мать успела запомнить его по приметам и рассказать обо всем полиции.
Злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело.
Суд решил, что педофил проведет в тюрьме 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU