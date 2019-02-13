2019-02-13T11:41:51+03:00
Происшествия

Педофила из Советского района осудили на 12 лет

Злоумышленника успела запомнить мама ребенка и сообщила в полицию
Дарья Вострикова
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Суд вынес приговор 32-летнему ранее судимому жителю Советского района за сексуальные действия в отношении ребенка.

- По версии следствия, 23 сентября 2018 года мужчина заметил двух играющих детей во дворе одного из поселков. Увидев, что одного из ребят забрала мама, он подошел ко второму малышу и предложил поиграть вместе. Четырехлетний мальчик согласился пойти за взрослым в безлюдное место. Там преступник совершил сексуальные действия в отношении ребенка, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

В этот момент мама пострадавшего вышла во двор и начала искать ребенка. Не найдя мальчика, она начала его звать. Услышав женский голос, преступник попытался скрыться. Но мать успела запомнить его по приметам и рассказать обо всем полиции.

Злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело.

Суд решил, что педофил проведет в тюрьме 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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