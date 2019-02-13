2019-02-13T11:08:08+03:00
Общество

Тепловики Саратова не допускают разморозки системы отопления

Бойлерную на улице Мира отогревают пушками
Ольга Муравлёва
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Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» усиленно следят за теплосетевыми объектами в Ленинском районе. Сейчас принимаются все меры, чтобы система отопления не разморозилась за время аварии.

Напомним, разрыв трубы произошел сегодня ночью, 13 февраля, на Одесской улице привел к отключению воды и отопления, а также залитым дорогам.

- Кроме того, к энергообъектам, к которым можно применить дополнительный источник, организован подвоз воды. Так, запасы привезли в котельную на Гвардейской, 1а, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».

Сотрудники территориального управления по теплоснабжению осматривают тепловые сети. В бойлерной по улице Мира, 32а установили тепловые пушки, чтобы температура не понизилась и после возобновления водоснабжения оборудование оперативно запустилось.

Также «ЭнергосбыТ Плюс» помогает специалистам УК, ТСЖ и ЖСК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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