Радаев поручил срочно ликвидировать коммунальную аварию в Саратове

13 Февр. 10:59 2019-02-13T11:33:51+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал коммунальную аварию на 3-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил экстренно развернуть на месте аварии систему жизнеобеспечения.

- Мною дано поручение зампреду Бусаргину совместно с главой города Исаевым в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение и подачу тепла, вести непрерывный мониторинг температурного режима в жилых помещениях, установить постоянную обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на каждое обращение, любую просьбу. Для возобновления движения транспорта – организовать расчистку от наледи дорог и тротуаров, задействовать силы ГИБДД. Время ликвидации аварии должно быть максимально сокращено, — заявил Радаев.

Напомним, в результате порыва водовода на улице Одесская оказались затоплены несколько близлежащих дорог. Остановлено движение трамваев трех маршрутов — №№3, 4, 6. Более 8 тыс. жителей лишились воды, в 38 многоквартирных домах нет отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU