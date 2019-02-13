Саратовского гордепа Полянского задержали сотрудники УФСБ
Его заподозрили в многомиллионном хищении
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Сотрудники пензенского УФСБ задержали депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, народного избранника заподозрили в хищении более 200 млн рублей. Якобы эти средства были выделены для строительства объекта «Ростех» в Пензе.
Сейчас Полянского отправили в следственный изолятор.
Напомним, подозреваемый возглавляет в гордуме Саратова комиссию по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам. Ранее он был исключен из «Единой России» в связи с дискредитацией партии после драки с соседом по даче.
ИСТОЧНИК KP.RU