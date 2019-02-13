2019-02-13T10:47:40+03:00
Происшествия

В Балакове трое взрослых и подросток пострадали в столкновении иномарок

ДТП случилось на улице 30 лет Победы
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 февраля, в 19:00 около дома №3 на улице 30 лет Победы в Балакове случилось ДТП.

- Дорогу не поделили 29-летний водитель Daewoo Espero и 39-летняя женщина, которая была за рулем Nissan Teana. Оба получили травмы, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.

Кроме того, в результате аварии пострадали пассажиры японской иномарки. Это 39-летний мужчина и 15-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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