2019-02-13T10:44:04+03:00
Общество

Военные и МЧС вывели спецтехнику из Саратовской области

Регион готовится к новым снегопадам [видео]
Александр Уриевский
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Роман БусаргинРоман БусаргинФото: Александр Уриевский
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Зампред Роман Бусаргин поблагодарил армию и МЧС за помощь в расчистке дорог в Саратовской области.

Как он сообщил корреспонденту «КП-Саратов», спецтехника покинула регион.

По словам зампреда, из-за сильного ветра некоторые трассы и дороги к селам уже приходиться пробивать повторно.

- К новым снегопадам, которые ожидаются в конце недели, мы готовы, — заявил Бусаргин.

Роман Бусаргин рассказал о технике военных и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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