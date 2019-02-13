Военные и МЧС вывели спецтехнику из Саратовской области

13 Февр. 10:07 2019-02-13T10:44:04+03:00

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Зампред Роман Бусаргин поблагодарил армию и МЧС за помощь в расчистке дорог в Саратовской области.

Как он сообщил корреспонденту «КП-Саратов», спецтехника покинула регион.

По словам зампреда, из-за сильного ветра некоторые трассы и дороги к селам уже приходиться пробивать повторно.

- К новым снегопадам, которые ожидаются в конце недели, мы готовы, — заявил Бусаргин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691552" frameborder="0"></iframe> Роман Бусаргин рассказал о технике военных и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU