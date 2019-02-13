Военные и МЧС вывели спецтехнику из Саратовской области
Регион готовится к новым снегопадам [видео]
Роман БусаргинФото: Александр Уриевский
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Зампред Роман Бусаргин поблагодарил армию и МЧС за помощь в расчистке дорог в Саратовской области.
Как он сообщил корреспонденту «КП-Саратов», спецтехника покинула регион.
По словам зампреда, из-за сильного ветра некоторые трассы и дороги к селам уже приходиться пробивать повторно.
- К новым снегопадам, которые ожидаются в конце недели, мы готовы, — заявил Бусаргин.
Роман Бусаргин рассказал о технике военных и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU