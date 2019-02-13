Шесть нарушителей ответят за нелегальную торговлю алкоголем в Саратове

13 Февр. 09:44 2019-02-13T10:33:57+03:00

Полиция выявила их в ходе операции «Антикриминал»

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Вчера, 12 февраля, саратовская полиция провела операцию «Антикриминал» для выявления незаконной торговли алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, мероприятие помогло выявить шесть нарушителей.

Стражи порядка обнаружили, что в торговых точках на улице Омская и 2-м Детском проезде продают спиртное после 22:00.

В магазине на Соколовой улице продавец попалась на реализации алкоголя 16-летнему подростку.

В разрешенное время, но без сопроводительных документов, торговали спиртным в магазинах на проспекте Строителей, Большой Казачьей, Батавина.

Виновным лицам грозит административная ответственность.

Материалы дел либо только ожидает проверка, либо они отправлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU