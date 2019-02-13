Шесть нарушителей ответят за нелегальную торговлю алкоголем в Саратове
Вчера, 12 февраля, саратовская полиция провела операцию «Антикриминал» для выявления незаконной торговли алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, мероприятие помогло выявить шесть нарушителей.
Стражи порядка обнаружили, что в торговых точках на улице Омская и 2-м Детском проезде продают спиртное после 22:00.
В магазине на Соколовой улице продавец попалась на реализации алкоголя 16-летнему подростку.
В разрешенное время, но без сопроводительных документов, торговали спиртным в магазинах на проспекте Строителей, Большой Казачьей, Батавина.
Виновным лицам грозит административная ответственность.
Материалы дел либо только ожидает проверка, либо они отправлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU