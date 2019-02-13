2019-02-13T10:30:56+03:00
Общество

Панков: Люди приходят к Володину, зная, что он всегда окажет поддержку

Депутат Госдумы напомнил о проектах председателя ГД в Перелюбском районе
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он посвятил его проектам Вячеслава Володина, председателя Госдумы, в Перелюбском районе.

- Еще один отдаленный район, где проекты Володина помогают создать условия для комфортной жизни людей, — Перелюбский. Осенью вместе со спикером посещая Перелюб, видел, что многие проблемы он знает лучше тех, кто отвечает за их решение. Потому что всегда напрямую общается с людьми. И подходит к решению комплексно — сегодня для отдаленных районов приняты специальные программы развития.

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Напомню, тогда обсуждалась проблема нехватки врачей и учителей на селе. И она «потянула» за собой вопросы доступного жилья, ремонта и оснащения школ и больниц и другие. Жители видят, что проблемы решаются системно. Например, спикер не в первый раз помогает с ремонтом школы имени М. Рудченко. Помнят они и его проект по строительству жилья для работников соцсферы — это два четырехквартирных дома. Благодаря этому, восемь врачей живут буквально в шаге от работы. Недавно по просьбам медиков ЦРБ получила автомобиль скорой помощи повышенной комфортности. Это тоже не первое поступление техники, при поддержке спикера лет десять назад больница получала реанимационные машины. Постепенно решается вопрос со специалистами, а медицинский университет по инициативе Володина ведет профориентационную работу с молодежью.

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Продолжая тему техники — в разные годы при поддержке спикера приобретались автомобили для неотложных нужд жителей. Это вездеходы для поселков Тепловское и Молодежное, чтобы школьники могли в бездорожье посещать занятия. А также автомобиль для правоохранителей, снегоход для погранзаставы, «Нива» для районной газеты и так далее.

Многое сделано для развития социальной сферы. Кроме ремонта школы, в Перелюбе это еще ремонт детсада, Дома культуры, строительство аграрного техникума. А также строительство школы в селе Нижняя Покровка. Устанавливались в районе детские и спортивные площадки.

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Крупный инфраструктурный проект в Перелюбском районе — газификация. Построен межпоселковый газопровод длиной 116 км, внутрипоселковые сети.

Все это — конкретные дела, которые нужны жителям. Чтобы они могли получать образование, медпомощь, развивать способности, обустроить свой быт. Это то, с чем приходят люди к Вячеславу Володину, зная, что он всегда окажет поддержку, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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