В Балакове без вести пропал дезориентированный молодой мужчина
Дмитрия Федулова ищут почти неделю
Дмитрий Федулов
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В Балакове Саратовской области без вести пропал Дмитрий Федулов.
23-летний мужчина исчез 8 февраля. Известно, что он дезориентирован.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы и серые глаза.
На момент пропажи Дмитрий Федулов был одет в синюю куртку с капюшоном, серый свитер с высокой горловиной и белым орнаментом, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную шапку с широкой синей полосой и черные перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU