2019-02-13T10:28:39+03:00
Происшествия

В Балакове без вести пропал дезориентированный молодой мужчина

Дмитрия Федулова ищут почти неделю
Екатерина Семенова
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Дмитрий ФедуловДмитрий Федулов
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В Балакове Саратовской области без вести пропал Дмитрий Федулов.

23-летний мужчина исчез 8 февраля. Известно, что он дезориентирован.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы и серые глаза.

На момент пропажи Дмитрий Федулов был одет в синюю куртку с капюшоном, серый свитер с высокой горловиной и белым орнаментом, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную шапку с широкой синей полосой и черные перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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