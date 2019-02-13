Тетя балаковца чуть не осталась без оградки на своей могиле

13 Февр. 09:06 2019-02-13T10:27:34+03:00

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Балаковская полиция раскрыла кражу с кладбища.

- Стражам порядка стало известно об этом вчера, 12 февраля, в 19:10. По словам 48-летнего мужчины, кто-то пытался украсть ограду с могилы его тети на кладбище в селе Быков Отрог. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемых похитителей задержали. Ими оказались 19 и 28-летний жители села Ивановка.

Украденную конструкцию у них изъяли. В отношении парней завели уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU