Чиновников саратовского Минстроя наказали за слабый контроль в долевом строительстве

13 Февр. 08:59 2019-02-13T10:26:17+03:00

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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения в деятельности министерства строительства и ЖКХ.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, недоработки были обнаружены в сфере контроля за долевым строительством.

По информации прокуратуры, Минстрой недостаточно анализирует отчеты застройщиков, не проводит внеплановые проверки даже при наличии оснований, застройщиков не привлекают к ответственности, затягивается процедура согласования инвестпроектов для компаний, которые готовы заняться достройкой проблемных домов, и т. д.

По результатам прокурорской проверки, Минстрой также начал расследование. Были поданы запросы в Центробанк для выяснения надежности учреждений, с которыми застройщики заключают договоры поручительства или страхования. Кроме этого, министерство усилило контроль за исполнением административных наказаний и приняты прочие меры.

Шесть сотрудников Минстроя были привлечены к дисциплинарной ответственности. В их числе начальник управления и начальник отдела управления за долевым строительством.

ИСТОЧНИК KP.RU