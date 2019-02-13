В Саратовском районе мужчина взломал решетку магазина

13 Февр. 08:43 2019-02-13T10:24:31+03:00

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В минувший понедельник, 11 февраля, в одном из магазинов поселка Тепличный Саратовского района полицейские задержали предполагаемого похитителя.

- В 23:15 поступило сообщение, что в торговой точке сработала сигнализация. Как выяснилось, вор отжал решетку, разбил окно и проник в помещение, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU