Прокуратура взяла на контроль ликвидацию коммунальной аварии в Саратове

13 Февр. 08:28 2019-02-13T10:23:20+03:00

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Прокуратура Саратова занялась проверкой коммунальной аварии около 3-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на месте работают сотрудники прокуратуры Ленинского района, а также чиновники администрации.

Напомним, ночью на насосной станции «Сокол» произошло отключение электроэнергии, последовал гидроудар и прорвало водовод на улице Одесская.

По данным прокуратуры, 93 многоквартирных дома остались без питьевой воды, а 38 — без отопления.

Сейчас место аварии очищено от снега, сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» начали ремонт.

Ход работ взят на контроль прокуратурой. Директору предприятия объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU