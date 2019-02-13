Прокуратура взяла на контроль ликвидацию коммунальной аварии в Саратове
Прокуратура Саратова занялась проверкой коммунальной аварии около 3-й Дачной.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на месте работают сотрудники прокуратуры Ленинского района, а также чиновники администрации.
Напомним, ночью на насосной станции «Сокол» произошло отключение электроэнергии, последовал гидроудар и прорвало водовод на улице Одесская.
По данным прокуратуры, 93 многоквартирных дома остались без питьевой воды, а 38 — без отопления.
Сейчас место аварии очищено от снега, сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» начали ремонт.
Ход работ взят на контроль прокуратурой. Директору предприятия объявлено предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU