В Саратове без отопления в мороз остались 38 домов

13 Февр. 08:15 2019-02-13T10:21:40+03:00

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Опубликован список домов в Саратове, где сегодня нет отопления.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», это связано с отключением воды в бойлерной на улице Мира, 32а.

Без тепла остались 38 жилых дома и два соцобъекта в районе 3-й Дачной:

- Молодежный проезд, 3, 5,

- 4-я Дачная, 7, 9,

- улица Международная, 24а, 26а, 26Б, 28, 28Б, 30, 34, 36,

- улица Мира, 15, 15а, 15Б, 17, 17а, 17Б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20Б, 20в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30а, 30Б, 32, 34.

При этом в Саратове продолжаются морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU