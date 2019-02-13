В Саратовской области сохраняется морозная погода
Возможна слабая метель
В Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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13 февраля в Саратовской области сохранится морозная погода.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет -3-8 градусов. Утром может быть до -10-14 градусов.
Возможен небольшой снег, гололед, слабый туман. На дорогах — гололедица.
Ветер будет дуть с юга, могут быть порывы до 12-17 м/с и метель.
ИСТОЧНИК KP.RU