В Саратовской области сохраняется морозная погода

13 Февр. 06:06 2019-02-13T10:05:25+03:00

В Саратове будет морозно Фото: Екатерина Семенова

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13 февраля в Саратовской области сохранится морозная погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет -3-8 градусов. Утром может быть до -10-14 градусов.

Возможен небольшой снег, гололед, слабый туман. На дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть с юга, могут быть порывы до 12-17 м/с и метель.

ИСТОЧНИК KP.RU