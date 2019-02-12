Юная художница из Саратова выиграла американский конкурс

12 Февр. 16:48 2019-02-13T09:57:53+03:00

Она оставила за спиной более 4 тыс. участников

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Саратовская художница Мария Садовская выиграла конкурс международного центра Сов, который проходил в Хьюстоне. 12-летняя девочка стала лучшей в возрастной группе 10-14 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, сначала идеей состязания был простой конкурс цветов. После двух лет центр получал все больше необычных работ. Вскоре этот конкурс получил статус значимого международного соревнования для детей.

Маленькая художница оставила за спиной более 4 тыс. участников из 37 стран мира и 20 штатов США.

ИСТОЧНИК KP.RU