Крыши 68 домов Саратова очищены от снега

12 Февр. 16:35 2019-02-13T09:54:55+03:00

Управляющие компании и подрядные организации ежедневно ведут свою деятельность

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В связи с приближающейся оттепелью управляющие компании Саратова усилили мероприятия по очистке кровель жилых домов от снежного покрова и наледи.

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Недобросовестное выполнение обязанностей управляющих организаций по ликвидации снега и наледи с крыш может повлечь обрушение кровли дома в связи с утяжелением снежного покрова, а также протекание покрытия.

Напоминаем, при отсутствии организованного управления домом обязанность по содержанию многоквартирного дома, а также обеспечение целостности и нормативного состояния его кровельного покрытия возлагается на собственников жилых помещений.

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Управляющими компаниями работы по очистке крыш ведутся ежедневно во всех районах города.

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Так, сегодня, 12 февраля, по сообщению обслуживающих МКД организаций, ликвидация снега и наледи ведется на крышах 68 домов города, а именно по следующим адресам:

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- Крымский проезд, 12;

- Крымский тупик 1, 11, 7, 10, 1, 9;

- улица Крымская 3, 5, 7, 9;

- проспект Энтузиастов, 60;

- улица Бабушкин взвоз, 14;

- улица Волжская, 21;

- улица Первомайская, 61, 52;

- улица Чернышевского, 173, 132, 169;

- набережная Космонавтов, 8, 3;

- улица Тверская, 37, 39;

- улица Ломоносова, 8а;

- улица 1-я Прокатная, 23/8;

- улица Олимпийская, 5;

- улица Гвардейская, 24а;

- улица 3-я Степная, 19, 21;

- Московское шоссе, 19;

- 3-й Московский проезд, 12, 14;

- улица Мира, 19а;

- улица Бирюзова, 25;

- улица Б. Горная, 341;

- улица Московская,156а;

- улица Посадского, 302, 320;

- проспект Танкистов, 103, 199;

- 2-й Магнитный проезд, 42;

- улица Большая Казачья, 72, 74, 76, 98;

- улица 2-я Садовая, 106Б, корпус 8;

- 1-й проезд Клочкова, 13;

- 1-й проезд Клочкова, 14;

- улица Ульяновская, 3;

- улица Сакко и Ванцетти, 15а;

- улица Чапаева, 52;

- улица Провиантская, 11;

- улица Новоузенская, 149;

- улица Чапаева, 7;

- улица Пушкина, 17/25;

- улица Астраханская, 118;

- площадь Кирова, 8;

- Мирный переулок, 17;

- улица Радищева, 27;

- улица Вольская, 73/75,

- улица Кирова 5;

- улица Емлютина, 44в;

- улица Емлютина, 44Б;

- улица Емлютина, 44а;

- улица Шелковичная, 176;

- улица Шелковичная, 174;

- улица Шелковичная, 172;

- улица Большая Казачья, 103;

- улица Яблочкова, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU