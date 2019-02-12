Крыши 68 домов Саратова очищены от снега
В связи с приближающейся оттепелью управляющие компании Саратова усилили мероприятия по очистке кровель жилых домов от снежного покрова и наледи.
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Недобросовестное выполнение обязанностей управляющих организаций по ликвидации снега и наледи с крыш может повлечь обрушение кровли дома в связи с утяжелением снежного покрова, а также протекание покрытия.
Напоминаем, при отсутствии организованного управления домом обязанность по содержанию многоквартирного дома, а также обеспечение целостности и нормативного состояния его кровельного покрытия возлагается на собственников жилых помещений.
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Управляющими компаниями работы по очистке крыш ведутся ежедневно во всех районах города.
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Так, сегодня, 12 февраля, по сообщению обслуживающих МКД организаций, ликвидация снега и наледи ведется на крышах 68 домов города, а именно по следующим адресам:
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- Крымский проезд, 12;
- Крымский тупик 1, 11, 7, 10, 1, 9;
- улица Крымская 3, 5, 7, 9;
- проспект Энтузиастов, 60;
- улица Бабушкин взвоз, 14;
- улица Волжская, 21;
- улица Первомайская, 61, 52;
- улица Чернышевского, 173, 132, 169;
- набережная Космонавтов, 8, 3;
- улица Тверская, 37, 39;
- улица Ломоносова, 8а;
- улица 1-я Прокатная, 23/8;
- улица Олимпийская, 5;
- улица Гвардейская, 24а;
- улица 3-я Степная, 19, 21;
- Московское шоссе, 19;
- 3-й Московский проезд, 12, 14;
- улица Мира, 19а;
- улица Бирюзова, 25;
- улица Б. Горная, 341;
- улица Московская,156а;
- улица Посадского, 302, 320;
- проспект Танкистов, 103, 199;
- 2-й Магнитный проезд, 42;
- улица Большая Казачья, 72, 74, 76, 98;
- улица 2-я Садовая, 106Б, корпус 8;
- 1-й проезд Клочкова, 13;
- 1-й проезд Клочкова, 14;
- улица Ульяновская, 3;
- улица Сакко и Ванцетти, 15а;
- улица Чапаева, 52;
- улица Провиантская, 11;
- улица Новоузенская, 149;
- улица Чапаева, 7;
- улица Пушкина, 17/25;
- улица Астраханская, 118;
- площадь Кирова, 8;
- Мирный переулок, 17;
- улица Радищева, 27;
- улица Вольская, 73/75,
- улица Кирова 5;
- улица Емлютина, 44в;
- улица Емлютина, 44Б;
- улица Емлютина, 44а;
- улица Шелковичная, 176;
- улица Шелковичная, 174;
- улица Шелковичная, 172;
- улица Большая Казачья, 103;
- улица Яблочкова, 21.
ИСТОЧНИК KP.RU