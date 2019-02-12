В Саратове начальник отдела облпрокуратуры лишился звания из-за взятки

12 Февр. 16:32 2019-02-13T09:47:29+03:00

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В Саратове осудили бывшего начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Саратовской области Сергея Изотьева. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

- В период с июня 2016 по ноябрь 2017 года мужчина потребовал от учредителя фирмы, занимающейся сельскохозяйственной деятельностью, взятку в виде 3% от ежегодной выручки компании. Деньги он требовал за влияние на должностных лиц прокуратуры и других правоохранителей, чтобы они возбудили уголовное дело о хищении урожая у организации. За почти полтора года он получил в общей сложности 650 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Преступление Изотьева выявили ФСБшники из Саратовской области.

Судья наложил арест на имущество злоумышленника на общую сумму 1 млн рублей, чтобы обеспечить выплату штрафов.

Изотьев не признал своей вины, но было собрано достаточно доказательств для вынесения приговора. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовали на 1,9 млн рублей, а также лишили звания полковника и госнаград.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU