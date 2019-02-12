2019-02-12T16:27:03+03:00
Общество

В Саратовской области впервые пройдет отбор школьников на передачу «Умницы и умники»

Туда попадут те, кто успешно выступят на региональном этапе
Дарья Вострикова
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В Саратовской области впервые пройдет кастинг на передачу «Умники и умницы». Туда могут попасть те, кто успешно выступит на региональной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники Земли Саратовской».

- Выбирать участников федерального телепроекта будет сам автор и ведущий программы Юрий Вяземский. Те, кто станет победителями уже в Москве, смогут поступить в МГИМО без экзаменов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования области.

Тема олимпиады «Гагарин и земля Саратовская». В этом году празднуется 85-летие первого космонавта планеты.

Попробовать свои силы могут школьники 10 классов школ региона.

Заявку на участие нужно отправить на электронный адрес natalya-krivencova@yandex.ru до 15 марта 2019 года. В письме необходимо указать свое имя, фамилию, отчество и название общеобразовательной организации.

Задания на конкурс будут подготовлены в соответствии со списком спецлитературы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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