В Саратовской области впервые пройдет отбор школьников на передачу «Умницы и умники»
В Саратовской области впервые пройдет кастинг на передачу «Умники и умницы». Туда могут попасть те, кто успешно выступит на региональной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники Земли Саратовской».
- Выбирать участников федерального телепроекта будет сам автор и ведущий программы Юрий Вяземский. Те, кто станет победителями уже в Москве, смогут поступить в МГИМО без экзаменов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования области.
Тема олимпиады «Гагарин и земля Саратовская». В этом году празднуется 85-летие первого космонавта планеты.
Попробовать свои силы могут школьники 10 классов школ региона.
Заявку на участие нужно отправить на электронный адрес natalya-krivencova@yandex.ru до 15 марта 2019 года. В письме необходимо указать свое имя, фамилию, отчество и название общеобразовательной организации.
Задания на конкурс будут подготовлены в соответствии со списком спецлитературы.
ИСТОЧНИК KP.RU