Радаев потребовал расследовать гибель женщины под колесами «Бобкэта»
Он дал поручению Роману Бусаргину
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал тщательно расследовать трагический случай на улице Вавилова.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», сегодня, 12 февраля, под колесами «Бобкэта» там погибла престарелая женщина.
Глава региона дал поручение зампреду Роману Бусаргину вместе с чиновниками Саратова усилить работу с предприятиями, которых привлекают для уборки снега, для того, чтобюы обеспечить безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU