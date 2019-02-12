2019-02-12T16:25:47+03:00
Происшествия

Радаев потребовал расследовать гибель женщины под колесами «Бобкэта»

Он дал поручению Роману Бусаргину
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал тщательно расследовать трагический случай на улице Вавилова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», сегодня, 12 февраля, под колесами «Бобкэта» там погибла престарелая женщина.

Глава региона дал поручение зампреду Роману Бусаргину вместе с чиновниками Саратова усилить работу с предприятиями, которых привлекают для уборки снега, для того, чтобюы обеспечить безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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