В реанимации ожогового центра остается одна пострадавшая при взрыве в Лысых Горах
В реанимации Саратовского межобластного ожогового центра остается еще одна пострадавшая при взрыве газа в кафе «Рандеву» в Лысых Горах.
- Из 11 прибывших к нам 26 января уже четверых выписали, столько же выпишут в конце недели, — сообщил «КП-Саратов» главный врач ожогового центра Николай Островский.
Он отметил, что не считая одной женщины в реанимации, в больнице остаются еще двое.
Напомним, люди собрались в кафе на улице Мира, 14 в честь юбилея одного из местных жителей. В трагедии пострадали 22 человека, 14 госпитализировали, в том числе в ЦРБ Лысых Гор. Один из пострадавших — юбиляр — скончался впоследствии в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU