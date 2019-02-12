2019-02-12T15:35:29+03:00
Общество

В реанимации ожогового центра остается одна пострадавшая при взрыве в Лысых Горах

Четверых из 11 поступивших уже выписали
Ольга Муравлёва
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В реанимации Саратовского межобластного ожогового центра остается еще одна пострадавшая при взрыве газа в кафе «Рандеву» в Лысых Горах.

- Из 11 прибывших к нам 26 января уже четверых выписали, столько же выпишут в конце недели, — сообщил «КП-Саратов» главный врач ожогового центра Николай Островский.

Он отметил, что не считая одной женщины в реанимации, в больнице остаются еще двое.

Напомним, люди собрались в кафе на улице Мира, 14 в честь юбилея одного из местных жителей. В трагедии пострадали 22 человека, 14 госпитализировали, в том числе в ЦРБ Лысых Гор. Один из пострадавших — юбиляр — скончался впоследствии в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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