Саратов получит миллиард рублей на покупку техники и ремонт дорог

12 Февр. 15:25 2019-02-12T16:07:01+03:00

На уборку снега и борьбу с паводком выделено 76 млн рублей

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Саратов получит 76 млн рублей на уборку снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, из этих же средств будут выделены деньги на проведение противопаводковых мероприятий.

Кроме того, для Саратова и Энгельса будут закуплены 40 тракторов на сумму 60 млн рублей. Сейчас проходят конкурсные процедуры.

Помимо этого, готовится документация на выделение Саратову 1 млрд рублей на содержание дорог и приобретение новых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU