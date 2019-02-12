В Саратове изъяли более 60 тыс. пачек контрафактных сигарет
С продажи сняли более 8 тыс. литров контрафактного алкоголя
Изменить размер текста:
Саратовская полиция изъяла из незаконной продажи более 60 тыс. пачек сигарет и 8 тыс. литров алкоголя и около 700 промышленных товаров.
- Таковы итоги операции «Контрафакт». За десять дней ее проведения стражи порядка выявили 14 преступлений. В их число входит изготовление и сбыт поддельных документов, товаров и продукции без маркировки, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Всего возбуждено 179 дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU