2019-02-12T16:04:41+03:00
Общество

В Саратове изъяли более 60 тыс. пачек контрафактных сигарет

С продажи сняли более 8 тыс. литров контрафактного алкоголя
Дарья Вострикова
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Саратовская полиция изъяла из незаконной продажи более 60 тыс. пачек сигарет и 8 тыс. литров алкоголя и около 700 промышленных товаров.

- Таковы итоги операции «Контрафакт». За десять дней ее проведения стражи порядка выявили 14 преступлений. В их число входит изготовление и сбыт поддельных документов, товаров и продукции без маркировки, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Всего возбуждено 179 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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