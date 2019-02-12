Опубликовано видео гибели пенсионерки под «Бобкэтом» в Саратове
Снегоуборщик наехал на женщину задним ходом
Снегоуборщик переехал пенсионерку.
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Появилось видео с камеры наблюдения, которая запечатлела гибель пенсионерки под колесами «Бобкэта» в Саратове.
Трагедия произошла утром 12 февраля на тротуаре улицы Вавилова.
На кадрах видно, как снегоуборщик задним ходом наехал на пожилую женщину. Он также несколько раз проехал по ней, из-за чего 81-летняя пенсионерка погибла на месте.
По предварительной версии, «Бобкэт» принадлежит индивидуальному предпринимателю и был арендован ТСЖ.
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
Снегоуборщик переехал пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU