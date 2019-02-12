Опубликовано видео гибели пенсионерки под «Бобкэтом» в Саратове

12 Февр. 15:01 2019-02-12T15:41:15+03:00

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Появилось видео с камеры наблюдения, которая запечатлела гибель пенсионерки под колесами «Бобкэта» в Саратове.

Трагедия произошла утром 12 февраля на тротуаре улицы Вавилова.

На кадрах видно, как снегоуборщик задним ходом наехал на пожилую женщину. Он также несколько раз проехал по ней, из-за чего 81-летняя пенсионерка погибла на месте.

По предварительной версии, «Бобкэт» принадлежит индивидуальному предпринимателю и был арендован ТСЖ.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691410" frameborder="0"></iframe> Снегоуборщик переехал пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU