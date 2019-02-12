На крышах Саратова работают 34 бригады альпинистов
За сутки каждая бригада очищает две кровли
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За минувшие сутки, 11 февраля, дворы многоквартирных домов Саратова освобождали от снега и наледи 1 395 рабочих. На крышах домов трудились 34 бригады альпинистов.
- За сутки в Саратове очистили 378 придомовых территорий и 68 крыш многоквартирных домов, были задействованы 33 единицы техники, — уточнили в региональной Госжилинспекции. —
За тот же период специалисты проверили 246 придомовых территорий, к содержанию 99 домов сделаны замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU