На крышах Саратова работают 34 бригады альпинистов

12 Февр. 14:28 2019-02-12T15:10:24+03:00

За сутки каждая бригада очищает две кровли

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За минувшие сутки, 11 февраля, дворы многоквартирных домов Саратова освобождали от снега и наледи 1 395 рабочих. На крышах домов трудились 34 бригады альпинистов.

- За сутки в Саратове очистили 378 придомовых территорий и 68 крыш многоквартирных домов, были задействованы 33 единицы техники, — уточнили в региональной Госжилинспекции. —

За тот же период специалисты проверили 246 придомовых территорий, к содержанию 99 домов сделаны замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU