Саратовец пытался разбудить друга ножом в грудь
Он отправился в колонию, а приятель — в больницу
Изменить размер текста:
В Саратове вынесен приговор мужчине, который ударил приятеля ножом в грудь.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, таким способом он пытался разбудить друга.
В ночь на 30 августа 35-летний мужчина у себя дома на улице Батавина распивал алкоголь с 40-летним приятелем. Тот уснул, а хозяин решил его разбудить. Когда обычные способы не возымели результата, он прибег к нетрадиционному — ударил спящего ножом в грудь.
Потерпевший был госпитализирован, ему причинен тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил мужчину к полутора годам в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU