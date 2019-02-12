2019-02-12T15:06:36+03:00
Происшествия

Саратовец пытался разбудить друга ножом в грудь

Он отправился в колонию, а приятель — в больницу
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор мужчине, который ударил приятеля ножом в грудь.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, таким способом он пытался разбудить друга.

В ночь на 30 августа 35-летний мужчина у себя дома на улице Батавина распивал алкоголь с 40-летним приятелем. Тот уснул, а хозяин решил его разбудить. Когда обычные способы не возымели результата, он прибег к нетрадиционному — ударил спящего ножом в грудь.

Потерпевший был госпитализирован, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к полутора годам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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