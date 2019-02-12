Население может высказать пожелания и предложения в адрес актива Саратовской области

12 Февр. 14:10 2019-02-12T15:04:28+03:00

Заседание актива подведет итоги развития региона и определит задачи на будущее

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Во вторник 19 февраля состоится заседание актива Саратовской области, на котором подведут итоги социально-экономического развития региона в 2018 году и обозначат задачи на этот год. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора.

- В работе актива примут участие члены регионального правительства, депутаты всех уровней, руководители предприятий, организаций, представители общественности, — уточнили в пресс-службе.

В режиме онлайн с 12:00 будет вестись трансляция мероприятия на официальном сайте правительства области.

Все желающие могут задать вопросы и высказать предложения двумя способами: по телефону и через электронную почту.

Сообщение по электронной почте aktiv2019@saratov.gov.ru можно отправлять с 14 февраля.

Позвонить будет можно 18 февраля с 9:00 до 18:00 и 19 февраля с 9:00 до 15:00 по номеру 8 (8452) 210-922.

ИСТОЧНИК KP.RU