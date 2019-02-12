2019-02-12T15:04:28+03:00
Общество

Население может высказать пожелания и предложения в адрес актива Саратовской области

Заседание актива подведет итоги развития региона и определит задачи на будущее
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник 19 февраля состоится заседание актива Саратовской области, на котором подведут итоги социально-экономического развития региона в 2018 году и обозначат задачи на этот год. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе губернатора.

- В работе актива примут участие члены регионального правительства, депутаты всех уровней, руководители предприятий, организаций, представители общественности, — уточнили в пресс-службе.

В режиме онлайн с 12:00 будет вестись трансляция мероприятия на официальном сайте правительства области.

Все желающие могут задать вопросы и высказать предложения двумя способами: по телефону и через электронную почту.

Сообщение по электронной почте aktiv2019@saratov.gov.ru можно отправлять с 14 февраля.

Позвонить будет можно 18 февраля с 9:00 до 18:00 и 19 февраля с 9:00 до 15:00 по номеру 8 (8452) 210-922.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры