Саратовская область почтит память героев Афганистана
Сегодня, 12 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся брифинг, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач в Афганистане.
- Торжественное собрание пройдет 15 февраля в 12:00 в театре оперы и балета. Также состоятся запланированные районные мероприятия, — сказал Дмитрий Конусов, замминистра внутренней политики и общественных отношений.
- В городе в этот день состоится традиционный городской митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана. Он начнется в 10:00 на 3-й Дачной, у памятника воинам-интернационалистам. Мероприятия для школьников будут смещены по датам, поскольку сейчас карантин. Это уроки мужества, передвижные выставки, встречи с семьями погибших, — сказала Лариса Ревуцкая, председатель комитета по образованию администрации Саратова.
Она добавила, что в городе запланирован конкурс «Имя героев на карте Саратова», тактические игры «Наследники победы».
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- В этом году мы сделали упор на детей. Важно донести им историю боевых действий в Афганистане, — сказал Сергей Авезниязов, руководитель саратовского областного отделения организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Сергей Авезниязов показал работы детей, которые создавали рисунки и писали эссе на конкурсы, посвященные 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане. Их ожидают награды: книги, подписанные генералом советской армии Борисом Громовым, кружки с орденами и медалями, термосы, а также кубки-гранаты.
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Общественникам за активную работу будет вручен альбом-панорама Афганистана.
Полную трансляцию брифинга смотрите на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube
Брифинг Министерства Внутренней Политики Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU