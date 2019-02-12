Саратовская область почтит память героев Афганистана

12 Февр. 14:12 2019-02-12T14:55:55+03:00

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Сегодня, 12 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся брифинг, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач в Афганистане.

- Торжественное собрание пройдет 15 февраля в 12:00 в театре оперы и балета. Также состоятся запланированные районные мероприятия, — сказал Дмитрий Конусов, замминистра внутренней политики и общественных отношений.

- В городе в этот день состоится традиционный городской митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана. Он начнется в 10:00 на 3-й Дачной, у памятника воинам-интернационалистам. Мероприятия для школьников будут смещены по датам, поскольку сейчас карантин. Это уроки мужества, передвижные выставки, встречи с семьями погибших, — сказала Лариса Ревуцкая, председатель комитета по образованию администрации Саратова.

Она добавила, что в городе запланирован конкурс «Имя героев на карте Саратова», тактические игры «Наследники победы».

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- В этом году мы сделали упор на детей. Важно донести им историю боевых действий в Афганистане, — сказал Сергей Авезниязов, руководитель саратовского областного отделения организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Сергей Авезниязов показал работы детей, которые создавали рисунки и писали эссе на конкурсы, посвященные 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане. Их ожидают награды: книги, подписанные генералом советской армии Борисом Громовым, кружки с орденами и медалями, термосы, а также кубки-гранаты.

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Общественникам за активную работу будет вручен альбом-панорама Афганистана.

Полную трансляцию брифинга смотрите на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube

Брифинг Министерства Внутренней Политики Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU