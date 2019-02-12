В Балакове женщину обманули на 14 тыс. рублей при попытке взять кредит
В Балакове Саратовской области вчера, 11 февраля, обманули местную жительницу, которая пыталась взять кредит.
- Женщина хотела взять кредит через интернет и оставила несколько запросов. С ней связался якобы представитель банка, она доверилась ему и отдала 14 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
В Вольске 54-летнего мужчину также обманули кибермошенники. Гражданин пытался продать подвесной лодочный мотор через сайт. На его объявление откликнулся покупатель и предложил перевести задаток, а получилось, что со счета продавца пропали 25 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU