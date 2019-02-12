Депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская наградила победителей премии «Лучшие из лучших»

12 Февр. 13:39 2019-02-12T13:51:30+03:00

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В ресторане Le Noir отеля «Словакия» состоялась церемония награждения 32-х номинантов-победителей ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии — 2018».

Премия «Лучшие из лучших Саратовской губернии — 2018» — это доказательство всеобщего признания достижений профессионалов, работающих в таких сферах, как образование, мода и стиль, благотворительность, ресторанный бизнес, СМИ и реклама, экономика и финансы, недвижимость, спорт, культура, медицина и другие направления и отрасли.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, отметив важность и нужность проведения подобных мероприятий пропагандирующих достижения Саратовской области в самых различных сферах деятельности — от бизнеса до искусства.

Лауреатами премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии — 2018» стали те люди и компании, чьи профессиональные достижения, по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом.

В состав экспертного совета ежегодной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии — 2018» вошли: Виктория Бородянская — председатель комитета по туризму Саратовской области, Елена Познякова — начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры Саратовской области, Ангелина Беловицкая — заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области и Юлия Литневская — депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

- Хотелось бы поблагодарить организаторов этой замечательной церемонии награждения «Лучшие из лучших Саратовской губернии — 2018» — руководителя Ассоциации по развитию туризма в Саратовской области Дмитрия Семенова, а также директора Центра деловых коммуникаций «ПриРОСТ» Ирину Гурченко за возможность ежегодно встречаться с настоящими энтузиастами, увлеченными людьми, своим талантом прославляющим наш родной край, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU