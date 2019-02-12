В Саратове подростка осудили за вымогательство денег у детей
Суд признал виновным в вымогательстве 16-летнего жителя села Балтай Саратовской области.
- Установлено, что с августа по 10 сентября 2018 года парень вымогал по 500 рублей с двух 13-летних подростков. Он избивал детей руками по голове и телу. Предлогом для этого был якобы испорченный велосипед 12-летнего сельчанина. Следы побоев заметили родители потерпевших, которые сообщили об этом в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
На подростка завели уголовное дело по материалам, которые поступили из базарно-карабулакского отдела полиции.
Еще до окончания следствия юноша признал свою вину.
Суд назначил ему полтора года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU