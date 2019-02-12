2019-02-12T13:45:00+03:00
Происшествия

В Саратове подростка осудили за вымогательство денег у детей

Мальчик избивал сверстников ради 750 рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным в вымогательстве 16-летнего жителя села Балтай Саратовской области.

- Установлено, что с августа по 10 сентября 2018 года парень вымогал по 500 рублей с двух 13-летних подростков. Он избивал детей руками по голове и телу. Предлогом для этого был якобы испорченный велосипед 12-летнего сельчанина. Следы побоев заметили родители потерпевших, которые сообщили об этом в полицию, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На подростка завели уголовное дело по материалам, которые поступили из базарно-карабулакского отдела полиции.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину.

Суд назначил ему полтора года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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