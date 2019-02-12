В Саратове лже-бизнесмен похитил у друга 900 тыс. рублей

12 Февр. 13:06 2019-02-12T13:12:38+03:00

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Суд признал 36-летнего безработного саратовца виновным в мошенничестве.

- Установлено, что в один из дней в декабре-январе 2015-2016 годов мужчина был директором организации, которая сдает в аренду автомобили. У него был знакомый, который тоже хотел заняться этим бизнесом. Мошенник предложил свою помощь в приобретении машин. Приятель согласился и передал ему 900 тыс. рублей. Однако транспорт он не получил, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мошенник утаил, что его уже уволили из этой фирмы. Он просто забрал деньги себе.

На него завели уголовное дело. Он отказался признать свою вину, заявив, что не собирался присваивать чужие деньги.

Суд назначил ему штраф — 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU