Мэрия: Саратовцы снова проголосовали за благоустройство бульвара на Рахова

12 Февр. 12:39 2019-02-12T12:46:23+03:00

Итоги голосования еще не подведены, но результаты известны

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Стали известны топ-10 территорий Саратова, лидирующих по итогам предварительного онлайн-голосования на сайте администрации города. Прием предложений от жителей по местам, которые могут быть благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году завершился 10 февраля.

По данным администрации, горожане снова хотят улучшения бульвара на улице Рахова.

Полный список лидеров:

- Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);

- Парк у пруда Семхоз;

- Пешеходная зона по улице Топольчанская от Академика Антонова до Мамонтовой;

- Набережная Космонавтов;

- Бульвар имени Мюфке;

- Площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия»;

- Смотровая площадка напротив аэровокзала;

- Проспект имени Кирова;

- Привокзальная площадь;

- Детский парк.

Напомним, бульвар на Рахова победил в аналогичном голосовании в прошлом году.

Окончательные итоги будут подведены 13 февраля на заседании Общественной комиссии и опубликованы на сайте горадминистрации 14 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU