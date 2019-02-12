Мэрия: Саратовцы снова проголосовали за благоустройство бульвара на Рахова
Стали известны топ-10 территорий Саратова, лидирующих по итогам предварительного онлайн-голосования на сайте администрации города. Прием предложений от жителей по местам, которые могут быть благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году завершился 10 февраля.
По данным администрации, горожане снова хотят улучшения бульвара на улице Рахова.
Полный список лидеров:
- Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);
- Парк у пруда Семхоз;
- Пешеходная зона по улице Топольчанская от Академика Антонова до Мамонтовой;
- Набережная Космонавтов;
- Бульвар имени Мюфке;
- Площадь перед ГАУК СО «ДК «Россия»;
- Смотровая площадка напротив аэровокзала;
- Проспект имени Кирова;
- Привокзальная площадь;
- Детский парк.
Напомним, бульвар на Рахова победил в аналогичном голосовании в прошлом году.
Окончательные итоги будут подведены 13 февраля на заседании Общественной комиссии и опубликованы на сайте горадминистрации 14 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU